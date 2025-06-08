Hazal Subaşı: İyi yazlar
Hazal Subaşı, yaz sezonunu siyah bikinisiyle bulunduğu paylaşımla açtı. Subaşı, yaz tatiline başladığını sosyal medya hesabından duyurdu
Giriş: 08.06.2025 - 23:09 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:09
Hazal Subaşı Kurban Bayramı'nın 3’üncü gününde "İyi yazlar" notuyla tatil pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.
Hazal Subaşı, fit görünümüyle takipçilerini kendine hayran bırakırken, cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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