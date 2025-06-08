Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hazal Subaşı: İyi yazlar - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı: İyi yazlar

        Hazal Subaşı, yaz sezonunu siyah bikinisiyle bulunduğu paylaşımla açtı. Subaşı, yaz tatiline başladığını sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 23:09 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi yazlar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazal Subaşı Kurban Bayramı'nın 3’üncü gününde "İyi yazlar" notuyla tatil pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

        Hazal Subaşı, fit görünümüyle takipçilerini kendine hayran bırakırken, cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hazal Subaşı
        #y
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Fransa Açık'ta şampiyon Alcaraz!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?