Hazal Subaşı'na, Oğuzhan Koç'tan romantik doğum günü mesajı

Oyuncu Hazal Subaşı, 30 yaşına bastı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç, Subaşı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Koç, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayımlayarak; "İyi ki doğdun yani seni seviyorum" notunu düştü. Hazal Subaşı da bu kareyi, kendi sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaşarak sevgilisine karşılık verdi.

Fotoğraf: Instagram