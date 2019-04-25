Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ile Antalya'da

Giriş: 25.04.2019 - 15:02 | Güncelleme:  

Oyuncu Hazar Ergüçlü, yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile birlikte Antalya'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncular, tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor

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    Oyuncu Hazar Ergüçlü, yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz ile birlikte Antalya'da tatil yapıyor. Ergüçlü ve Deniz, tatil karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

  • 2Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ile Antalya'da - Magazin haberleri
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    Hazar Ergüçlü'nün bu pozu sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

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