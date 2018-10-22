Dizi ve tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ile Almanya'da yaşayan Türk asıllı sunucu Nadide Kepçe'nin sunduğu ödül töreni, Almanya'nın Frankfurt kentinde yapıldı.



Törene Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Belediyesi Eğitim ve Uyumdan Sorumlu Daire Başkanı Sylvia Weber, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar, Festival Türkiye Jüri Başkanı Yönetmen Ezel Akay, Gani Müjde, Şükrü Avşar, Murat Şeker, Pelin Esmer, Vildan Atasever, jüri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hazar Ergüçlü ''Kar'' filmi ile En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

(Fotoğraf: egazete/ Kazım Doğan)

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