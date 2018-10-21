Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Sevgilim isterse evlenirim

Oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen martta yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ergüçlü, "Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İleride karşımdaki kişi çok isterse evlenirim. Çünkü anne olmayı istiyorum" yanıtını verdi