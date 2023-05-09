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Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde, 16 milyar 404,2 milyon lira borçlanmaya gitti

Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı
AA

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 16,9, bileşik faiz yüzde 17,61 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 652 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 668 milyon lira, net satış 5 milyar 825,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 311 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli, devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 8 milyar 830 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 35 milyon lira, net satış 4 milyar 578,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamuya satış olmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 356 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 16 milyar 404,2 milyon lira borçlandı.

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