Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikaları sadece yerli ve yabancı bireysel yatırımcılara satılacak. Söz konusu senetler için etaplar halinde yapılacak talep toplama işlemleri ve senetlerin ihracı ve itfası Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı kanalıyla gerçekleştirilecek.

Senetler 1 yıl (364 gün) vadeli olacak, talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir Euro cinsinden yüzde 1 (yıllık yüzde 2) getiri sağlayacak.

Senetler, 1. etap için 12-14 Eylül, 2. etap için 17-21 Eylül, 3. etap için 24-28 Eylül, 4. etap için 1-5 Ekim, 5. etap için 8-12 Ekim arasında satışa sunulacak olup belirli miktarda satış yapılması durumunda, bir önceki gün Bakanlık tarafından ilan edilmek üzere sonraki günlerde satış yapılmayabilir.

Euro cinsinden ihraç edilecek senetler bin Euro ve katları şeklinde olacak. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz/kira getirisi üzerinden bin Euro ve katları olacak şekilde sadece Ziraat Bankası'na satılabilecek.

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