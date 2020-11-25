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Hazine dolar cinsi 2031 vadeli eurobond ihracında 2.25 milyar dolar borçlanırken, ihraçta nihai getiri yüzde 6 oldu. Refinitiv servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayanan habere göre; ihraçta %6.25 olan ilk getiri beklentisi önce yüzde 6.1'e, ardından yüzde 6'ya revize edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil

ihracı için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdiğini açıklamıştı. İhraçta vade 15 OCak 2031, kupon oranı yüzde 6 oldu.

YILLIK HEDEFE YAKLAŞILDI

Hazine bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyordu. Bu ihraç öncesi hedefin 6.5 milyar doları gerçekleştirilmişti. Bu ihraçla birlikte 2020 yılı borçlanması 8.75 milyar dolar ile 9 milyar dolara neredeyse ulaştı. Hazine uluslararası piyasalardan Şubat ayında 5 ve 10 yıl vadeli iki ihraçla 4 milyar dolar, Ekim'de ise 2.5 milyar dolar borçlanmıştı.