Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden 2024 yılı gelişmeleri ve 2025 yılı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lerini i&ccedil;eren Hazine Finansman Programı yayımlandı. Orta Vadeli Program ve Merkezi Y&ouml;netim B&uuml;t&ccedil;esi &ouml;ng&ouml;r&uuml;leri esas alınarak hazırlanan 2025 yılı Hazine Finansman Programı na g&ouml;re ge&ccedil;en yıl 65,1 ay olan nakit i&ccedil; bor&ccedil;lanmanın ortalama vadesi, bu yıl ocak-ekim d&ouml;neminde 48,6 ay oldu. Y&uuml;zde 20,6 olan sabit getirili T&uuml;rk lirası cinsi i&ccedil; bor&ccedil;lanma ortalama maliyeti de aynı d&ouml;nemde y&uuml;zde 36 seviyesinde ger&ccedil;ekleşti. AA nın haberine g&ouml;re; yatırımcı tabanının genişletilmesi ve bor&ccedil;lanma ara&ccedil;larının &ccedil;eşitlendirilmesi amacıyla ilk defa 2012 yılında ger&ccedil;ekleştirilen kira sertifikası ihra&ccedil;larına 2024 yılında da devam edildi. Bu &ccedil;er&ccedil;evede s&ouml;z konusu d&ouml;nemde i&ccedil; piyasada toplam 69,7 milyar lira tutarında T&uuml;rk lirası cinsi kira sertifikası ihracı yapıldı. İlk defa 2017 yılı Ekim ayında ihra&ccedil; edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihra&ccedil;ları bu yıl da s&uuml;rd&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Bu &ccedil;er&ccedil;evede sermaye piyasalarının g&uuml;&ccedil;lendirilmesi amacıyla bankalara ve yatırım fonlarına y&ouml;nelik ihra&ccedil;lar ger&ccedil;ekleştirildi. 2024 yılında toplam 126,4 ton altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası itfasına karşılık, 48,5 tonu altın tahvili ve 83,3 tonu altına dayalı kira sertifikası olmak &uuml;zere toplam 131,8 ton altın karşılığı senet ihra&ccedil; edildi. Bu yıl ocak-ekim d&ouml;neminde 2,9 milyar avro tutarındaki d&ouml;viz cinsi i&ccedil; bor&ccedil; anapara itfasına karşılık i&ccedil; piyasada 1,2 milyar avro tutarında d&ouml;viz cinsi i&ccedil; bor&ccedil;lanma, 1,6 milyar dolar tutarındaki d&ouml;viz cinsi i&ccedil; bor&ccedil; anapara itfasına karşılık da 1,6 milyar dolar tutarında d&ouml;viz cinsi i&ccedil; bor&ccedil;lanma ger&ccedil;ekleşti. YAZ D&Ouml;NEMİNE GİRMEDEN YILLIK FİNANSMAN İHTİYACININ Y&Uuml;ZDE 70 İ KARŞILANDI 2024 yılında k&uuml;resel ekonomik g&ouml;r&uuml;n&uuml;m, gelişmiş &uuml;lke merkez bankalarının para politikası kararları ve yaşanan jeopolitik gelişmeler k&uuml;resel piyasaları yakından etkilemeye devam etti. Yıl i&ccedil;inde başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (FED) olmak &uuml;zere gelişmiş &uuml;lke merkez bankalarının para politikasında gevşemeye gitmeye başladıkları g&ouml;zlendi. &Uuml;lkelerin artan finansman ihtiya&ccedil;ları ve k&uuml;resel olarak daha uygun olduğu g&ouml;zlenen piyasa koşulları neticesinde, &ouml;zellikle gelişmekte olan &uuml;lkeler tarafından uluslararası sermaye piyasalarında sene başından bu yana son yıllara kıyasla y&uuml;ksek tutarlarda tahvil ihracı ger&ccedil;ekleştirildi. Bu yıl şubat ve mart aylarında sırasıyla 3 milyar dolar ve 2 milyar avro tutarlarında ger&ccedil;ekleştirilen iki tahvil ihracı ile yılın ilk &ccedil;eyreğinde yıllık finansman tutarının yarısından fazlası karşılanarak toplamda yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Temmuz ayında ger&ccedil;ekleştirilen 1,75 milyar dolar tutarındaki ihra&ccedil; ile piyasalar yaz d&ouml;nemine girmeden yıllık finansman ihtiyacının y&uuml;zde 70 i karşılandı. Ekim ayında Bakanlık tarafından ihra&ccedil; edilen 3,5 milyar dolar tutarındaki 2035 vadeli tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k y&ouml;netimi işlemi y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;. Bu işlem kapsamında uluslararası piyasalarda işlem g&ouml;rmekte olan 2024 ve 2025 vadeli tahvillerin yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarındaki kısmının, yeni ihra&ccedil; edilen tahvillerle değişimi sağlandı ve s&ouml;z konusu tutar 2035 yılına &ouml;telendi. B&ouml;ylelikle dış bor&ccedil; stokunun vadesi uzatıldı, refinansman riski azaltıldı ve bu sayede itfa profili rahatlatıldı. Gerek değişim işlemine gerekse ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yabancı yatırımcının yoğun ilgisi g&ouml;zlendi. Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k y&ouml;netimi işlemi hari&ccedil; tutulduğunda, bu tahvil ihracı ile yaklaşık 1,7 milyar dolar tutarında nakit finansman sağlandı. KONVANSİYONEL TAHVİL VEYA SUKUK PİYASASINDAKİ FİNANSMAN İMKANLARI DEĞERLENDİRİLEBİLECEK 2024 yılında &uuml;lke kredi notundaki artırımlar ve risk primindeki iyileşmenin etkisiyle, yıl i&ccedil;inde ger&ccedil;ekleştirilen t&uuml;m tahvil ihra&ccedil;larına ve değişim işlemine katılımın y&uuml;ksek olması ve 3 Ekim 2024 tarihli son ihra&ccedil;ta ABD tahvili &uuml;zerine &ouml;denen ilave risk priminin uzun bir aradan sonra ilk kez 300 baz puanın altına gerilemesi, olumlu gelişmeler olarak &ouml;ne &ccedil;ıktı. Bu gelişmeler &ccedil;er&ccedil;evesinde 2024 yılı i&ccedil;inde uluslararası sermaye piyasalarında ger&ccedil;ekleştirilen tahvil ihra&ccedil;ları, toplam 10,5 milyar dolara ulaştı. Son tahvil ihracının y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k y&ouml;netimi kısmı hari&ccedil; tutulduğunda ise bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak elde edildi. Piyasa koşullarının uygunluğu &ccedil;er&ccedil;evesinde yılın geri kalanında potansiyel bir finansman işlemi i&ccedil;in konvansiyonel tahvil veya sukuk piyasasındaki finansman imkanları değerlendirilebilecek. Yatırımcı ilişkileri kapsamında ise 2024 yılı ocak-ekim d&ouml;neminde uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar ve kredi derecelendirme kuruluşları ile T&uuml;rk ekonomisi, yerel ve k&uuml;resel sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin &ccedil;ok sayıda g&ouml;r&uuml;şme ger&ccedil;ekleştirilerek farklı profil ve &ccedil;eşitlilikteki yatırımcı kitlesine ulaşıldı. 2025 TE 2 TRİLYON 845,5 MİLYAR LİRA İ&Ccedil; BOR&Ccedil;LANMA YAPILMASI PLANLANIYOR Gelecek yıl 1 trilyon 373,2 milyar lira anapara ve 1 trilyon 868,7 milyar lira faiz olmak &uuml;zere toplam 3 trilyon 241,9 milyar lira tutarında bor&ccedil; servisi ger&ccedil;ekleştirilmesi, bor&ccedil; servisinin 2 trilyon 385 milyar lirasının i&ccedil; bor&ccedil;, 856,9 milyar lirasının ise dış bor&ccedil; olarak yapılması &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. İ&ccedil; bor&ccedil; servisinin 2 trilyon 229 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak &ouml;demelerden, 156 milyar liralık kısmının ise kamu kurumlarına rekabet&ccedil;i olmayan teklif yoluyla ger&ccedil;ekleştirilen satışların &ouml;demelerinden oluşması hedefleniyor. Nakit bazlı faiz dışı denge, &ouml;zelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili bor&ccedil; geri d&ouml;n&uuml;şleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek bor&ccedil;lanma dışı kaynakların toplamının eksi 62,9 milyar lira olması bekleniyor. 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve kira sertifikası ihra&ccedil;ları yoluyla 11 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Bu &ouml;ng&ouml;r&uuml;ler doğrultusunda 2025 yılında 2 trilyon 845,5 milyar lira i&ccedil; bor&ccedil;lanma yapılması planlanıyor. PİYASA KOŞULLARI &Ccedil;ER&Ccedil;EVESİNDE DEĞİŞİM VE GERİ ALIM İHALELERİ YAPILABİLECEK Programa g&ouml;re, T&uuml;rk lirası cinsinden sabit kuponlu g&ouml;sterge tahvil lerinin ihracına piyasa koşulları &ccedil;er&ccedil;evesinde d&uuml;zenli devam edilmesi ama&ccedil;lanıyor. T&uuml;rk lirası cinsinden kuponlu/kuponsuz bonolar ve tahviller, farklı vadeli değişken kuponlu tahviller, enflasyona endeksli tahviller, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihra&ccedil; edilebilecek. T&uuml;rk cinsi kira sertifikalarının ihra&ccedil;larına 2025 yılında da devam edilmesi &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Piyasa katılımcılarının ilave talepleri de ayrıca değerlendirilebilecek. Aylık olarak nakit girişleri ile &ccedil;ıkışları arasında g&ouml;zlenebilecek ge&ccedil;ici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Y&ouml;netmelik te yer alan finansman ara&ccedil;ları kullanılabilecek. Bor&ccedil; servisinin d&ouml;nemler arası dengeli dağılımının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması hedefleriyle piyasa koşulları &ccedil;er&ccedil;evesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek, ihalelere ilişkin detaylar ihale g&uuml;n&uuml;nden en az bir iş g&uuml;n&uuml; &ouml;nce kamuoyuna duyurulacak Uluslararası sermaye piyasalarından finansman sağlanması amacıyla &ccedil;eşitli vadelerde konvansiyonel tahviller, kira sertifikaları, yeşil tahviller, sosyal tahviller ve/veya s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir tahviller piyasa koşullarına bağlı olarak ihra&ccedil; edilebilecek. Piyasa &ccedil;eşitliliğinin sağlanabilmesi i&ccedil;in uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında imkan olması durumunda diğer d&ouml;viz cinslerinden ihra&ccedil;lar da yapılabilecek. Yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile uluslararası sermaye piyasalarında &uuml;lkeye y&ouml;nelik yatırımcı algısının g&uuml;&ccedil;lendirilmesi amacıyla uluslararası yatırım bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası yatırımcılar ile ger&ccedil;ekleştirilen g&ouml;r&uuml;şmelere devam edilecek. *Haberde AA nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.