Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. İlana ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı detayları duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler gibi alanlarından mezun olan adaylar başvuru yapabilecek. İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı detayları
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 104 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.
Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek.