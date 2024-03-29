Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.094,70 %0,16
        DOLAR 32,3730 %0,09
        EURO 34,9902 %-0,08
        ALTIN 2.325,73 %0,23
        FAİZ 47,77 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 26,02 %0,17
        BITCOIN 70.243,00 %-0,66
        GBP/TRY 40,8588 %-0,22
        EUR/USD 1,0789 %0,00
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.802,56 %0,23
        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Aralık 2023 itibarıyla 499,9 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 261,4 milyar dolar olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:25 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dış borç stoku 500 milyar dolara dayandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlık, 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 499,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 44,7 oldu.

        Aynı tarihte net dış borç stoku 261,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 23,4 seviyesinde gerçekleşti.

        Hazine garantili dış borç stoku ise 16,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Kamu net borç stoku bu dönemde 5 trilyon 560 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 21,2 oldu.

        AB tanımlı genel yönetim borç stoku 7 trilyon 751 milyar lira, bu tutarın milli gelire oranı ise yüzde 29,5 olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?