Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.484,26 %-0,41
        DOLAR 37,9569 %0,03
        EURO 41,9293 %1,71
        GRAM ALTIN 3.785,95 %-1,07
        FAİZ 45,20 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 38,78 %-6,41
        BITCOIN 82.015,00 %-4,25
        GBP/TRY 49,6779 %0,66
        EUR/USD 1,1020 %1,54
        BRENT 69,94 %-6,67
        ÇEYREK ALTIN 6.190,02 %-1,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt: - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt:

        Hazine ve Maliye Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına yanıt verilerek, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporları, bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve sürece herhangi bir şekilde müdahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'in iddialarına yanıt
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Özel'in, bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün görüldüğü aktarıldı.

        Bu konunun, MASAK tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir.

        Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #mehmet şimşek
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı