AA

Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından derlenen verilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü geçen ay 170'ten fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,88'lik artışla 1 milyar 797 milyon 605 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,69 azalışla 12 milyar 123 milyon 141 bin dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 2 milyar 605 milyon dolarlık dış satım yapan otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla payı olan ikinci sektör oldu.

SEKTÖRÜN İHRACATI HAZİRANDAN BERİ ARTIYOR

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yıla iyi başlangıç yaptı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7'lik artışla 1 milyar 495 milyon dolara imza atan sektör, şubatta da bu yükselişini sürdürerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7'lik artışla 1 milyar 523 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve mart ayından itibaren dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında düşüş yaşandı.

Sektör, geçen yılın aynı aylarına göre, martta yüzde 27'lik azalışla 1 milyar 214 milyon, nisanda 61 düşüşle 575 milyon 845 bin, mayısta yüzde 48'lik azalışla 840 milyon 203 bin dolarlık ihracat yaptı.

Üç aylık düşüşün ardından toparlanmaya başlayan sektör, geçen yılın aynı aylarına göre, haziranda yüzde 25'lik artışla 1 milyar 357 milyon 642 bin, temmuzda yüzde 8,4 yükselişle 1 milyar 812 milyon 844 bin ve ağustosta ise yüzde 10,8 artışla 1 milyar 545 milyon 731 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AB ÜLKELERİNE HAZIR GİYİM İHRACATI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya, eylülde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında da artış yaşandı.

Almanya'ya söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,46 artışla 281 milyon 119 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edildi. Bu ülkeye ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalışla 2 milyar 237 milyon 480 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Almanya'nın ardından bu sektörde en çok ihracat yapılan ikinci ülke İspanya oldu. İspanya'ya geçen ay yüzde 21,6 yükselişle 265 milyon 193 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İspanya'yı yüzde 44,5 yükseliş ve 232 milyon 84 bin dolarlık ihracatla Birleşik Krallık, yüzde 42 artışla 136 milyon 219 bin dolarlık dış satımla Hollanda takip etti.

ABD'ye de geçen ay, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 artışla 78 milyon 503 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edildi.

Bu sektörde AB ülkelerine, eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 yükselişle 1 milyar 285 milyon 549 bin dolarlık dış satım yapıldı.