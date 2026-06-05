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        Haberler Bilgi Ekonomi HAZİRAN 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU! TEFE- TÜFE Haziran kira zam oranı ne kadar, bu ayki kira zammı nasıl hesaplanır? Haziran kira artış oranı hesaplama

        Haziran 2026 kira artış oranı açıklandı! Bu ayki kira zammı ne kadar oldu? TEFE- TÜFE Haziran kira zam oranı hesaplama

        Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi için beklenen veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı da netleşti. Kira bedellerine yapılacak zam oranını öğrenmek isteyen vatandaşlar, gözlerini TÜFE verilerine çevirmişti. Peki, 2026 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu, iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranı ne kadar? İşte TEFE-TÜFE verileri doğrultusunda hesaplanan güncel kira artış oranı ve detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği Haziran ayı kira zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek Haziran kira artış tavanı kesinlik kazandı. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek vatandaşlar, yeni dönemde ödeyecekleri kira tutarını hesaplamaya başladı. Peki, 2026 Haziran kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplamasında esas alınan TÜFE oranı kaç olarak açıklandı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

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        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıkladı.

        Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.71, yıllık enflasyon yüzde 32.61 oldu.

        3

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, Haziran ayında uygulanacak kira artış oranı da netlik kazandı.

        Buna göre Haziran ayı kira artış oranı yüzde 32,34 oldu.

        Bir önceki ay kira artış oranı yüzde 32,43 olarak açıklanmıştı.

        4

        HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI ORANI BEKLENTİSİ NEYDİ?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, kira artış oranlarına ilişkin beklentilere ışık tuttu.

        Ankete katılan ekonomistler ve piyasa profesyonelleri, Mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,89 artacağını tahmin etti.

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        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL

        Yasal Zam Oranı: %32,43

        Kira Zam Bedeli: 8.107 TL

        Zamlı Yeni Kira Bedeli: 33.107 TL

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