Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği Haziran ayı kira zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek Haziran kira artış tavanı kesinlik kazandı. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek vatandaşlar, yeni dönemde ödeyecekleri kira tutarını hesaplamaya başladı. Peki, 2026 Haziran kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplamasında esas alınan TÜFE oranı kaç olarak açıklandı? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...