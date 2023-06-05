TÜFE'YE GÖRE ZAM ORANI HESAPLAMA

Kira zammı 12 aylık TÜFE'ye göre hesaplansaydı. Kira artış oranı Haziran ayında % 63,7 olacaktı. Kirası 5 bin TL olan bir vatandaş Haziran ayında TÜFE'ye göre artış yaşamış olsaydı. 3.185 TL'lik bir zam ile kirası 8.185 TL olacaktı. Ancak getirilen zam sınırı ile % 25'lik zam yapılabildi ve Kira artışı 1.250 TL ile 6.250 TL'ye yükseldi.