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Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran kira zam oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, gözler Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranlarına çevrildi. Kira artış zammında kritik öneme sahip olan TÜFE rakamları netlik kazandı. İşte 12 aylık enflasyon farkına göre Haziran ayı kira artış oranı hesaplama tablosu...

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  • Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Haziran ayı kira artış oranının ne kadar olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi kira artış oranına yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Peki, "Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?" İşte Haziran ayı konut ve iş yeri kira zammı hakkında tüm merak edilenler...
  • Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 

    Haziran ayı kira artış oranı normal şartlarda Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yüzde 63,72 oldu. 
  • Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?

    Ancak kira artış oranıyla ilgili getirilen kısıtlama nedeniyle 12 aylık enflasyon oranının yüzde 25'in üzerinde olması halinde kira zammı yüzde 25'te sınırlandırılıyor. 
  • Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?

    Bu nedenle Haziran ayında kontratlar en fazla yüzde 25 oranında zamlandırılabilecek.
  • Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

    Mevcut Kira Bedeli: 8 bin TL

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2023

    Girdiğiniz Artış Oranı: %25

    Kira Artış Tutarı: 2000 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 10 bin TL
  • Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?

    TÜFE'YE GÖRE ZAM ORANI HESAPLAMA

    Kira zammı 12 aylık TÜFE'ye göre hesaplansaydı. Kira artış oranı Haziran ayında % 63,7 olacaktı. Kirası 5 bin TL olan bir vatandaş Haziran ayında TÜFE'ye göre artış yaşamış olsaydı. 3.185 TL'lik bir zam ile kirası 8.185 TL olacaktı. Ancak getirilen zam sınırı ile % 25'lik zam yapılabildi ve Kira artışı 1.250 TL ile 6.250 TL'ye yükseldi.
  • Haziran ayı iş yeri ve konut kira artış oranı açıklandı! Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Haziran ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? Kira artış sınırlaması kalktı mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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