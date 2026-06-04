Haziran kira artış oranı hesaplama 2026: Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen haziran ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte haziran ayında uygulanabilecek azami kira zam oranı da netlik kazanmış olacak. Peki, "Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?", "Kira zammı nasıl hesaplanır?" İşte 2026 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama ekranı...
Konut ve işyeri kiralarında uygulanacak zam oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından belli oluyor. Kira artışlarında son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınırken, haziran ayında uygulanacak kira zam tavanı da mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Bu kapsamda kiracı ve ev sahipleri gözünü TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı hangi gün belli olacak? İşte detaylar...
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı kira artış oranı 5 Haziran Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.
Kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.
2026 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.
Nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.
Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı.