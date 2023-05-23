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Haziran programı açıklandı

Düzenlediği kültür - sanat ve eğlence içerikli etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava, haziran ayı boyunca yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak

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  • Haziran programı açıklandı

    Kenan Doğulu’dan, Gazapizm’e, Yıldız Tilbe’den Murda’ya, Monolink’ten, Tom Odell’a uzanan dev isimler Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.
  • Haziran programı açıklandı

    YILDIZLAR KADROSU
    7 Haziran'da Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, 17 Haziran'da rap müziğin başarılı ismi Murda, 21 Haziran'da Yıldız Tilbe, 22 Haziran'da şarkıları ve konserleriyle son yıllara damga vuran Gazapizm ve 23 Haziran'da 90'lar Türkçe pop müziğinin unutulmaz isimleri '90'lar Türkçe Pop Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak.
  • Haziran programı açıklandı

    DÜNYANIN MÜZİĞİ BURADA
    2 Haziran'da başarılı dj Astrix, 3 Haziran'da İspanyol dj Oscar Mulero, 10 Haziran'da elektronik müziğin ünlü ismi Monolink, 11 Haziran'da Ukraynalı rock grubu Okean Elzy ve 24 Haziran'da romantik şarkıların sesi Tom Odell Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.
  • Haziran programı açıklandı

    2 Haziran Cuma… Astrix
    3 Haziran Cumartesi… Oscar Mulero
    6 Haziran Salı… İbrahim Selim ile Quiz Night
    7 Haziran Çarşamba… Kenan Doğulu
    8 Haziran Perşembe… Meksika Açmazı
    10 Haziran Cumartesi… Monolink
    11 Haziran Pazar… Okean Elzy
    14 Haziran Çarşamba… Zengin Mutfağı
    15 Haziran Perşembe… Zengin Mutfağı
    17 Haziran Cumartesi… Murda
    18 Haziran Pazar… İbrahim Selim ile Quiz Night
    20 Haziran Salı… Aydınlıkevler
    21 Haziran Çarşamba… Yıldız Tilbe
    22 Haziran Perşembe… Gazapizm
    23 Haziran Cuma… 90’s Pop Festivali
    24 Haziran Cumartesi… Tom Odell

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