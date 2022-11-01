DHA

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından oluşturulan hazırlık komisyonunun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığını ele alacağı toplantısı, 8 Kasım Salı gününe ertelendi.

Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in savunmasını almak üzere, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Güzel'in savunması için HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ek süre talep etti.

Tiryaki'nin bu talebi ve hazırlık komisyonu üyesi HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün de Kovid-19 olması nedeniyle, toplantı, 8 Kasım Salı gününe ertelendi.