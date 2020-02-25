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HaberlerGündemHDP kongresi hakkında son dakika açıklama

HDP kongresine 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan son dakika açıklamaya göre pazar günü Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'ndaki HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili slaytların gösterilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü yakalandı

HDP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan son dakika açıklamada HDP'nin ​pazar günü (23 Şubat 2020) Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 4. Olağan Kongresi'nde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında "Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir" denildi.

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