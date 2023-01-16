Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika HDP lideri Sancar: AYM'den kapatma davasının 18 Haziran sonrasına ertelenmesini talep ettik
ABONE OL

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: AYM'den kapatma davasının 18 Haziran sonrasına ertelenmesini talep ettik

HDP lideri Mithat Sancar, yaptığı açıklamada, kapatma davası sürecine ilişkin bilgi verdi. Sancar, Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyla, sürecin 18 Haziran sonrasına ertelenmesini talep ettiklerini açıkladı

HDP lideri Sancar: AYM'den kapatma davasının 18 Haziran sonrasına ertelenmesini talep ettik
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu davayla ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, HDP hakkında açılan kapatma davasında gelinen aşamaya ilişkin açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi'ne davanın 18 Haziran sonrasına ertelenmesi için başvuru yaptıklarını açıklayan Sancar, "Davanın şu aşamaya gelmiş olmasının yarattığı çok ciddi sorunlar var. Türkiye'de bütün seçim sürecine, demokrasiyle ilgili bütün ilkelere büyük zararlar verme ihtimalini gözeterek AYM'den talepte bulunmamız oluşturuyor. AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu davayla ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bu davayla ilgili işlemleri durdurmalıdır" dedi.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirme yapan Mithat Sancar, "Seçimler normal olarak 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Eğer başka bir karar alınmazsa, bu seçimler için resmi süreç 19 Nisan 2023'te başlayacaktır. Ancak 14 Mayıs'ın da seçim tarihi olarak düşünüldüğünü gösteriyor. Eğer seçimler 14 Mayıs'a alınacak olursa, seçim süreci 12 Mart'ta başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sancar, "Ortada ciddi belirsizlik var, bu belirsizlik HDP'yi bir kıskaca alma planından öteye hedefler içeriyor. Şantajların HDP için etkisi olmayacağını herkes biliyor. Hedefte olan seçimlerin eşit, adil, demokratik bir şekilde gerçekleşme ilkesidir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürdü!
GÜNDEM Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürdü!
Son dakika haberler: Eski nişanlısının yüzüne kimyasal attı! Pişkin savunma!
GÜNDEM Eski nişanlısının yüzüne kimyasal attı! Pişkin ...
"En yakın yağmurlu günler 'Ocak ayını kapattınız' diyor"
GÜNDEM "En yakın yağmurlu günler 'Ocak ayını kapattınız' ...
Son dakika haberi: Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı!
GÜNDEM Pınar Selek için kırmızı bülten ve tutuklama kararı
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM | 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Gözler Sağlık Bakanlığı ikinci alım tarihlerinde!
Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesi olayında son dakika gelişmesi: Tahliyeye red... - Haberler
GÜNDEM Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesi olayında sıcak ...
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf mahkemelerinin adını değiştiriyoruz!
GÜNDEM İstinaf mahkemelerinin adı değişiyor
Orta Gelirli Konut Projesi ödeme planı: 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası taksitleri ve örnek ödeme planı
GÜNDEM Orta Gelirliye Konut Projesi ödeme planı
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?
GÜNDEM Asgari ücret desteği yükseldi!
İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!
GÜNDEM İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.