Hedef dört günde 1 yıllık ihracat

İHA

1 miyar dolar ekonomik hacme yaklaşan, yerli üretim oranını ise son 10 yılda yüzde 8'den yüzde 25 seviyesine taşıyan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü IDEX 2022'de buluştu. Fuar, 17'nci kez kapılarını açtı.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, kendi alanında bölgenin ikinci en büyük fuarını düzenlediklerini belirterek, "Bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz fuarımızda dört günde 100 milyon dolarlık işlem hacmi yakalamıştık. Bu yıl özellikle yabancıların ilgisi oldukça fazla. Fuar süresince toplamda 200 milyon dolarlık ticari hacim yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bu durum, yıl sonunda ihracatımıza da olumlu yansıyacak. Dubai'de düzenlenen AEEDC fuarından sonra bölgenin ikinci büyük organizasyonu. Hedefimiz bölgenin en büyüğü olmak" ifadelerini kullandı.