        Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman çekildi?

        Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Hedefim Sensin filmi, 8 Ağustos Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 18:38 Güncelleme: 08.08.2025 - 18:38
        Başrollerini, Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın üstlendiği Hedefim Sensin filmi, bu akşam beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren film, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu almaktadır. Peki, "Hedefim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin ne zaman çekildi?" İşte Hedefim Sensin filmi hakkında tüm detaylar...

        HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

        Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce”, “Arif v 216” gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor.

        HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

        Ata Demirer, Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

        HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

        Hedefim Sensin filmi Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çekildi.

