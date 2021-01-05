Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Hedefim Sensin oyuncuları kimler? Hedefim Sensin filmi konusu nedir?

Hedefim Sensin filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Komedyen Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Hedefim Sensin filmi oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde...

Hedefim Sensin oyuncuları kimler? Hedefim Sensin filmi konusu nedir?

Hedefim Sensin filmi oyuncuları kimler? Hedefim Sensin filmi konusu merak konusu oldu. 2018 yılı çıkışlı komedi filminin başrolünde birçok ünlü isim yer alıyor. İşte, Hedefim Sensin filmi hakkında detaylar...

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce”, “Arif v 216” gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasak Elma 92. bölüm: Yasak Elma 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONYasak Elma yeni bölüm fragmanı
TV Yayın akışı 5 Ocak 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 5 Ocak 2020
Çukur 110. bölüm izle tek parça
TELEVİZYONÇukur 110. bölüm izle tek parça
Çukur 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 110. bölümde neler oldu?
TELEVİZYONÇukur 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in peşinde! Çukur son bölüm izle
TELEVİZYONKoçovalılar, Cengiz Erdenet'in peşinde!
Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümde neler oldu? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı
TELEVİZYONUyanış: Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı yayınlandı! ...
Acun Ilıcalı duyurdu: Exxen aylık ücreti ne kadar? Reklamlı ve reklamsız abonelik ücreti
TELEVİZYONExxen aylık abonelik ücreti ne kadar?
4 Ocak Reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
TELEVİZYON4 Ocak reyting sonuçları
Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kimler? Seçkin Tetikçiler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSeçkin Tetikçiler filmi oyuncuları ve konusu
Uyanış Büyük Selçuklu 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 15. son bölüm
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu yeni fragman!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X