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Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?

İzleyicilerin karşısına bu akşam çıkacak olan Hedefteki Adam filminin konusu merak ediliyor. Film severler tarafından filmin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Hedefteki Adam konusu nedir ve nerede çekildi? İşte Hedefteki Adam'ın oyuncu kadrosu...

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  • Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?

    Bill Granger ve Michael Finch tarafından senaritliği yapılan Hedefteki Adam filmi, casusluk, aksiyon ve gerilim türünde bir filmdir. Doğu Avrupa'da geçen film, yaşlanmış bir CIA ajanının yaşadıklarını anlatıyor. Peki, Hedefteki Adam oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Hedefteki Adam konusu ile ilgili detaylar...
  • Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?

    HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux, çok özel bir görev için tekrardan çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya kalacaktır.  Devereaux  yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasında kalacaktır.
  • Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?

    HEDEFTEKİ ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR? 

    Hedefteki Adam filminin oyuncu kadrosunda;

    Pierce Brosnan

    Olga Kurylenko

    Luke Bracey

    Olga Kurylenko

    Bill Smitrovich

    Amila Terzimehic

    Lazar Ristovski  yer alıyor.
  • Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefteki Adam filmi nerede çekildi?

    HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Hedefteki Adam filmi Sırbistan ve Karadağ'da çekildi.

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