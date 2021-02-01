People dergisine konuşan Klum, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtmişti.

Alman model, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.