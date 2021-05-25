Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban ve Kaan Yıldırım'ın üstlendiği Hekimoğlu dizisinin yeni bölümleri Salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte diziler sezon finali yaparak tatile giriyor ya da final yaparak sevenlerine veda ediyor.

HEKİMOĞLU NEDEN FİNAL YAPTI?

Hekimoğlu dizisinin final yapmasının sebebi olarak reytinglerde düşüş yaşaması gösteriliyor. Salı akşamları Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür. Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar. Hayaletleri gördüğünü söyleyen bir vaka ile her zaman karşılaşmayan Hekimoğlu, İrem ile yakından ilgilenir.

En son 7 kişi kalan adaylar canla başla İrem’in nesi olduğunu bulmaya çalışırken genç kadının semptomları giderek ciddileşir. Bir yandan vakayı çözmek için uğraşan Hekimoğlu, diğer yandan da Orhan ile adaylardan biri üzerine iddiaya tutuşur. İpek ise Hekimoğlu’nun haberi olmadan Mehmet Ali ile görüşür ama Hekimoğlu’nun her yerde gözü kulağı olduğundan habersizdir. Kendinden emin bir şekilde Orhan ile girdiği iddia Hekimoğlu’na hayli pahalıya patlar. Hayaletleriyle yaşamaya alışmış İrem ise onu acıtacak bir gerçekle yüzleşir.