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        Haberler Dünyadan Helen Mirren'in Barbie bebeği yapıldı - magazin haberleri

        Helen Mirren'in Barbie bebeği yapıldı

        Oscar'lı oyuncu Helen Mirren'in, elinde minyatür Oscar heykelciği taşıyan Barbie bebeği tasarlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:05
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        Barbie bebeği yapıldı
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        Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren, Barbie bebek oldu. 78 yaşındaki ünlü yıldız, Dünya Kadınlar Günü'nde elinde minyatür Oscar heykelciği olan oyuncak bebeğiyle onurlandırıldı.

        Kendi web sayfasında oyuncak bebeğini tanıtan Mirren, "Barbie'm aklımı başımdan aldı. Barbie tarafından rol model olarak seçilmek büyük bir iltifat ve hayatımın bu aşamasında, en çılgın rüyalarımda bile hayal edemeyeceğim bir şeydi bu" açıklamasını yaptı.

        "Bu çok özel bir şey" diyen Mirren, "En sevdiğim başarılar listeme ekleyebileceğim bir şey; Britanya İmparatorluğu'nun kadını olmak, Oscar'ı almak, Hollywood Şöhret Kaldırımı'nda bir yıldıza sahip olmak ve kendi Barbie'me sahip olmak" ifadesini kullandı.

        Kraliçe Elizabeth'i canlandırdığı 2006 yapımı “Kraliçe” filmindeki performansıyla Oscar kazanan oyuncu, oyuncak bebeğin kendi deyimiyle "olağanüstü karmaşıklığına ve detaylarına" hayran kaldı.

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        Son olarak Greta Gerwig’in geçen yıla damgasını vuran 'Barbie' filmiyle beyaz perdede boy gösteren Mirren'in Barbie bebeğine, ünlü oyuncunun geçen yıl Cannes Film Festivali kırmızı halısında giydiği elbisenin minyatürü giydirildi, saçları tıpkı o festival görünümünde olduğu gibi mavi renkte yapıldı.

        9 Mart'ta 65'inci yılını kutlayacak olan Barbie bebekleri daha önce de ünlü isimleri onurlandırdı. Aralarında Viola Davis, Shania Twain, Kylie Minogue'un olduğu pek çok özel oyuncak bebek üretildi.

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        #barbie
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