Helin Kandemir'den Fransa kıyılarında tatil pozları
Helin Kandemir, Fransa'nın Akdeniz kıyısı Fransız Rivierası'nda paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı
Giriş: 27.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:48
Bir süredir tatilde olan oyuncu Helin Kandemir, tatiline Fransa'nın Akdeniz kıyısı Fransız Rivierası'nda devam ediyor.
Helin Kandemir, çıktığı bu tatilden paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Taşlar üzerinde verdiği pozlarla beğeni toplayan oyuncu, fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.
Fotoğraflar: Instagram
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