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Hadi ipucu sorusu: Hellim peyniri nerede meşhurdur? Hellim peyniri nasıl yapılır? Hadi 12.30

Hellim peyniri, Hadi bilgi yarışmasının bugünkü ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bugün saat 12.30'da yarışmaya katılacak yarışmacılar için önem arz ediyor. Hadi sorusu için Hellim peyniri nerede meşhurdur? Hellim peyniri nasıl yapılır?

23.10.2018 - 09:58 | Güncelleme:

Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün ipucu olarak Hellim peyniri işaret edildi. Peki Hellim peyniri nerede meşhurdur? Hellim peyniri nasıl yapılır?

HADİ İPUCU: HELLİM PEYNİRİ NEREDE MEŞHURDUR?

Hellim peyniri Kıbrıs'ın meşhur peyniridir. Hellim, Hellim Peyniri Kıbrıs kökenli, sık dokulu, sarımsı beyaz renkte taze bir peynirdir. Genelde ızgarada ya da yağsız tavada kızartıldıktan sonra yenir. Ayrıca, hellim Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'ın önemli bir ihraç kalemidir.

HELLİM PEYNİRİ NASIL YAPILIR?

Hellimin içinde başta keçi sütü olmak üzere süt, tuz ve bazen de nane bulunur. İçerisindeki süt, keçi, koyun veya inek sütü olabilir. Bunların içinde keçi ve koyun sütlerinden yapılanları daha dayanıklı ve lezzetlidir, bunlar bir yıl kadar dayanabilir. İnek sütünden yapılan hellim ise birkaç ay içinde bozulur ve daha az lezzetlidir. Bazen, bu üç farklı hayvanın sütü karışıtırılarak hellim yapımında kullanılır.

Türk Dil Kurumu Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, hellim sözcüğünün anlamını "Bir çeşit peynir." olarak vermekte ve bu sözcüğün bu anlamda Kıbrıs'ın yanı sıra Adana'da da kullanıldığını belirtmektedir. Mısır'da ise hâlûm adında bir peynir türü bulunur. Bu peynir türü taze, salamura edilmiş veya baharatlanmış olarak yenir.

 

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