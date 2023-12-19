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        Haberler Yemek Yapma Hem lezzetiyle hem görüntüsüyle damakları şenlendirecek! İşte tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi!

        Hem lezzetiyle hem görüntüsüyle damakları şenlendirecek! İşte tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi!

        Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sevdiklerini evinde ağırlayacak kişiler yapabilecekleri tarifleri araştırıyor. Klasikleşmiş yılbaşı kurabiyesi de araştırılan tariflerin başında geliyor. İşte hafif ve bir o kadar lezzetli tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:12
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        Yeni yılın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte her sene yapılan tariflerden biri "Tarçınlı yılbaşı kurabiyesi" gündeme yeniden geldi. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yılbaşı kurabiyesi tarifini haberimizin devamında sizler için derledik.

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        YILBAŞI KURABİYESİ MALZEMELERİ

        2 adet yumurta

        100 gram oda sıcaklığında tereyağı

        150 gram toz şeker

        250 gram un (gerekirse 1/2 su bardağı daha ekleyin)

        1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu

        1,5 tatlı kaşığı toz zencefil

        1 tatlı kaşığı tarçın

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        YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

        Yumurta, toz şeker ve tereyağını mikserle çırparak şeker eriyene ve karışım bütünleşene kadar karıştırın.

        Unu ve diğer malzemeleri ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun ele yapışmayan bir kıvam almasına özen gösterin.

        Hamuru streç filmle sararak yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin. Hamurun dinlenme süresinin son 10 dakikasında fırını 175 derecede önceden ısıtmaya başlayın.

        Buzdolabından çıkardığınız kurabiye hamurunu iki eşit parçaya bölün.

        Hafifçe unladığınız tezgahın üzerinde parçalardan birini koyun. Hamurun üzerini de hafifçe unlayın. Hamuru merdaneyle en fazla yarım cm. kalınlıkta olacak şekilde açın. Kurabiye kalıbı veya bir bardak ağzıyla kesin.

        Kestiğiniz kurabiye parçalarını yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Diğer parça için de aynı işlemi tekrarlayın.

        Birden fazla fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin.

        Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra yağlı kağıtla soğuk bir ızgaranın üzerine koyarak dinlendirin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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