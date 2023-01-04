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Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2022 Temmuz
2023 Ocak
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
15.848
20.724
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
9.707
12.632
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
12.905
18.246
ÖĞRETMEN
1/4
12.276
15.793
BAŞKOMİSER
3/1
15.810
20.873
POLİS MEMURU
8/1
13.747
18.235
UZMAN DOKTOR
1/4
18.853
24.743
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
11.828
15.611
MÜHENDİS
1/4
16.205
21.295
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
10.100
13.142
PROFESÖR
1/4
25.984
34.057
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
15.311
20.139
VAİZ
1/4
12.752
16.615
AVUKAT
1/4
15.485
19.968
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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