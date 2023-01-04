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Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük hemşire maaşı...

Hemşire maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika zam oranı açıklamasıyla netlik kazandı. Hemşire maaşları memur zammı ile yeniden gündeme gelirken güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 2023 güncel hemşire maaşı ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

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  • HEMŞİRE MAAŞI 2023 HESAPLAMA: Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç paraya çıktı?

    Geçtiğimiz günlerde asgari ücret 8 bin 500 TL olarak duyurulmuştu. 3 Ocak Salı günü açıklanan TÜİK aralık ayı emflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile memur maaşları kesinlik kazandı. Peki, yeni ve zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük hemşire maaşı hesaplamaları ile hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında güncel tablo...
  • HEMŞİRE MAAŞI 2023 HESAPLAMA: Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç paraya çıktı?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak maaş artışının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU

    Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL’den 11.848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6.078 TL’den 7.901 TL’ye yükselmiştir. 
  • HEMŞİRE MAAŞI 2023 HESAPLAMA: Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç paraya çıktı?

    HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU? 

    Buna göre, 2022 Temmuz'da 11,828 TL olan üniversite mezunu hemşire (Lisans - 5/1) maaşı, 2023 Ocak ayında artış oranının değişmesi sonucunda 15,611 TL oldu. 
  • HEMŞİRE MAAŞI 2023 HESAPLAMA: Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç paraya çıktı?

    Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

    UNVANLAR

    DRC.

    NET GÖREV AYLIĞI (*)

    2022 Temmuz

    2023 Ocak

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

    1/4

    15.848

    20.724

    MEMUR- (Üniversite Mezunu)

    9/1

    9.707

    12.632

    UZMAN ÖĞRETMEN

    1/4

    12.905

    18.246

    ÖĞRETMEN

    1/4

    12.276

    15.793

    BAŞKOMİSER

    3/1

    15.810

    20.873

    POLİS MEMURU

    8/1

    13.747

    18.235

    UZMAN DOKTOR

    1/4

    18.853

    24.743

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

    5/1

    11.828

    15.611

    MÜHENDİS

    1/4

    16.205

    21.295

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

    11/1

    10.100

    13.142

    PROFESÖR

    1/4

    25.984

    34.057

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

    7/1

    15.311

    20.139

    VAİZ

    1/4

    12.752

    16.615

    AVUKAT

    1/4

    15.485

    19.968

    (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

     

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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