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Hemşirelik Bölümü taban puanı 2019! İşte Hemşirelik Bölümü başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Hemşirelik Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Hemşirelik Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

Hemşirelik Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Hemşirelik Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Hemşirelik Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Hemşirelik Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Hemşirelik Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY65904380,42238
KOÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Burslu    SAY77930365,42333
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY82067360,69043
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY86427355,88412
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY94169347,75963
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY96999344,98311
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY98339343,70612
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY98868343,21079
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY104765337,71592
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Diyarbakır Atatürk Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY105476337,10141
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞADEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi    SAY107135335,66398
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY111885331,73389
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY113085330,76825
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  Burslu   SAY114511329,61245
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY119579325,62283
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY119836325,42497
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY125202321,37525
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY126892320,14747
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY127466319,69626
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY129281318,29724
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY129700318,01076
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY129929317,85921
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY130567317,41152
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY132112316,32774
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY133430315,41692
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY133624315,29087
SAĞLIK BİL. ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY133740315,20526
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY134318314,78288
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY134350314,76296
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY135877313,75852
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %75 İnd.    SAY136619313,2143
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY136698313,16851
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY137679312,518
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY138794311,78181
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY139597311,24755
ÜSKÜDAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY141815309,80768
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY143221308,8984
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY144491308,11181
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY146044307,12201
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY146393306,88541
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu Burslu    SAY147337306,29973
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  Burslu   SAY148399305,62235
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY149670304,8213
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu Burslu    SAY151742303,61342
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Van Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY152021303,43657
İSTANBUL KENT ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY152583303,10216
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY155341301,47875
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY158229299,81081
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY158571299,606
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY158588299,59953
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY158675299,54853
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  Burslu   SAY158765299,49643
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY159771298,93499
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY161757297,79343
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY162242297,53534
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY163071297,07761
SANKO ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY164458296,33694
SAĞLIK BİL. ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Gülhane Hemşirelik FakültesiAnkara    SAY164466296,33086
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY165447295,81497
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY165764295,65226
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Kumluca Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY166007295,50952
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY166539295,21885
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY167028294,95318
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY168167294,33409
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik SAY168538294,15503
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY169560293,63584
MARDİN ARTUKLU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY170550293,11077
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY170847292,96399
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY172397292,17499
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Kahramanmaraş Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY172465292,14102
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu Burslu    SAY172759291,97434
BATMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY172809291,94007
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY173218291,74473
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %75 İnd.    SAY173670291,4934
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY174661290,98003
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY176650289,9765
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Çanakkale Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY177911289,38043
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY178144289,26074
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY179417288,63478
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY179456288,61166
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fethiye Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY180241288,24655
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY180538288,11654
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik İNG.  Burslu   SAY180906287,93795
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hatay Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY181180287,8224
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY182515287,18184
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %75 İnd.    SAY183181286,88081
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY187699284,80844
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY187722284,79784
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Seydişehir Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY187754284,78679
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY188434284,45266
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY188620284,37635
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY189211284,10768
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY189242284,10034
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik İÖ    SAY191182283,23038
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY191840282,92467
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY191888282,9043
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bolu Sağlık Y.O.Hemşirelik SAY192087282,81455
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİL. ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY193284282,29794
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY193463282,20986
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY193890282,02045
KÜTAHYA SAĞLIK BİL. ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY194381281,79973
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Viranşehir Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY195995281,08411
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY196400280,91981
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY197327280,52774
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY197694280,37417
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY199703279,54559
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY200008279,41527
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Semra ve Vefa Küçük Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY200346279,27166
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY200724279,10078
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik    SAY201245278,88314
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAY201328278,84677
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY203427278,02559
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY204104277,74729
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bucak Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY204213277,70109
BİTLİS EREN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY205543277,14415
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY205562277,13858
MUNZUR ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY205717277,07846
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Afşin Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY205795277,03678
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %75 İnd.    SAY206037276,93698
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY206507276,75052
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY206587276,7212
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY206668276,68869
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY207627276,3133
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Çocuk GelişimiHemşirelik    SAY207856276,22706
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY208029276,15347
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yusuf Şerefoğlu Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY208147276,11516
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY208579275,91879
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY209843275,40086
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY210192275,2666
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY210372275,19945
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bucak Sağlık Y.O.Hemşirelik İÖ    SAY211261274,8556
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY211466274,76877
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Keşan Hakkı Yörük Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY211904274,60938
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY211989274,5752
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY212703274,30046
ÜSKÜDAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %75 İnd.    SAY213179274,11788
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Suşehri Sağlık Y.O.Hemşirelik    SAY214996273,43375
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY215483273,25498
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik İÖ    SAY215641273,19062
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY217820272,35889
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Sağlık Y.O.Hemşirelik İÖ    SAY217998272,29429
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik    SAY220345271,41586
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY222713270,56453
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu %50 İnd.    SAY223987270,09008
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY226701269,12776
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY230255267,84744
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  Burslu   SAY230420267,79079
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISSağlık Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY235465266,05976
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISHemşirelik Fak.Hemşirelik Burslu    SAY239002264,9068
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAY240287264,49967
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY242815263,68948
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY246734262,43778
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISHemşirelik Y.O.Hemşirelik Burslu    SAY249875261,44305
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY256901259,37436
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISSağlık Y.O.Hemşirelik İNG.  Burslu   SAY258549258,88839
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISSağlık Y.O.Hemşirelik %75 İnd.    SAY259597258,57734
GİRNE ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY260007258,4657
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY265433256,93174
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAY268225256,14508
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Burslu    SAY268718256,01096
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %25 İnd.    SAY269088255,90723
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAY269815255,72194
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  %50 İnd.   SAY274080254,53536
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %25 İnd.    SAY280486252,86162
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY287193251,20355
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY292355249,93247
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %25 İnd.    SAY303456247,23905
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY305462246,77771
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %25 İnd.    SAY308018246,18172
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  %25 İnd.   SAY308132246,15713
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %25 İnd.    SAY309599245,81237
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu %50 İnd.    SAY311362245,42279
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY318623243,81267
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu %25 İnd.    SAY327993241,81245
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  %75 İnd.   SAY330331241,30915
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAY330792241,21995
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %75 İnd.    SAY336068240,11259
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY336425240,03725
ÜSKÜDAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY337538239,80824
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %25 İnd.    SAY340562239,2059
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAY342184238,88962
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISHemşirelik Y.O.Hemşirelik %75 İnd.    SAY350873237,20569
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY352655236,86482
KTO KARATAY ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Ücretli    SAY372545233,13705
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %75 İnd.    SAY384592230,8065
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISSağlık Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAY406940225,42959
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAY411524223,68491
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAY412988223,03274
İSTANBUL KENT ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY416577220,92687
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISHemşirelik Fak.Hemşirelik %75 İnd.    SAY418041219,72862
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAY421911214,41563
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAY424268210,1007
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  %25 İnd.   SAY------
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu Ücretli    SAY------
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik İNG.  Ücretli   SAY------
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik İNG.  %25 İnd.   SAY------
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAY------
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  Ücretli   SAY------
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISSağlık Y.O.Hemşirelik İNG.  Ücretli   SAY------
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISSağlık Y.O.Hemşirelik İNG.  %50 İnd.   SAY------
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
SANKO ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %25 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
HALİÇ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu %25 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %25 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Hemşirelik Fak.Hemşirelik Yüksekokulu Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %25 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik İNG.  %50 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISHemşirelik Y.O.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISHemşirelik Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISSağlık Y.O.Hemşirelik İNG.  %75 İnd.   SAYDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik Ücretli    SAYDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Y.O.Hemşirelik %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
GİRNE ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %75 İnd.    SAYDolmadıDolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISSağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik %50 İnd.    SAYDolmadıDolmadı

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