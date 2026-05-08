Hendek'teki fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralananlar olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.