Henry duyurdu: Fransa Milli Takımı'nda Zidane dönemi!

Fransa futbol tarihinin efsane isimlerinden Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın sonraki teknik direktörünü duyurdu.

Fransız efsane, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olacağını ve anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Fransız gazetesi Lequipe, Zidane'ın yeni teknik direktör olacağını daha önce duyurmuştu.

Henry, Zidane'ın yeni görevinin duyururken şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum"