Henry: Galatasaray her takımı yenebilir!
Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada oynanan Galatasaray-Liverpool mücadelesini değerlendi. İngiliz CBS Sport'a konuşan Henry, "Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Tüm futbolcuları harika mücadele etti. Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var." dedi
Fransız Futbol efsanesi Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçı İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta değerlendirdi.
İşte Henry'nin yorumları:
"GALATASARAY HER TOP İÇİN SAVAŞTI"
"Futbol'da her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak Galatasaray her top için mücadele etti. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele etti."
"GALATASARAY DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİ"
"Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı."
"GALATASARAY HER TAKIMI YENEBİLİR"
“Maç boyunca Galatasaray’ın Liverpool’u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray’a hakkını vermemiz gerekiyor. Tüm futbolcuları harika mücadele etti. Galatasaray’ın Avrupa’da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var."
"HARİKA MÜCADELE ETTİLER"
"Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'ın hakkını vermemiz gerekiyor. Tüm Galatasaray'lı futbolcular harika mücadele etti."