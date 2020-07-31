Hepatit A; karaciğerde meydana gelen iltihaplı ve bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs vücüda girdiği andan itibaren 2-3 haftalık bir kuluçka devresi yapar. Yaygın bir hastalık olan Hepetit A en çok ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Yaygın olması da buna etkendir. Hepatit A oral yolla, fekal yolla, cinsel temas, yıkanmamış sağlıksız gıdalardan bulaşır.
Hepatit A belirtileri
- Ateş hali ve titreme
- İştahın azalması
- Bulantı hali
- Yorgunluk hissi ve halsizlik
- Tende ve gözlerde sarı renk
- Dışkı renginde açılma
- İdrarda koyu renk
- Karın ağrısı
Hepatit A da belirtiler herkeste görülmeyebilir. 3-6 ayda iyileşme olabilir. Ancak yüksek semptomlar taşıyanlarda iyileşme süreci bir yıla kadar uzama ihtimali bulunmaktadır.
Hepatit A dan korunmak için, yıkamadan gıda tüketmemek, sağlıksız su tüketmemek, kabuklu deniz ürünleri yememek ve açıkta satılan yiyeceklerden tüketmemek gereklidir.
Hepatit A Tedavisi
Hepatit A hastalığında belli spesifik bir tedavi şekli yoktur. Hastanın diyet yapması hafif ve yağsız gıdalar yenmesi sağlanmalıdır. Belli ilacı yoktur ancak B ve C vitaminleri destekleyici takviye ilaçlar verilebilmektedir. Kusma, kaşıntı gibi belirtiler olması halinde serum ve sıvı takviyesi sağlanmaktadır.
Hepatit A için tek korunma yöntemi aşıdır. Bu nedenle aşı ile korunma sağlamak ve bu hastalığın evrelerini yaşamamak için gerekli olan tek yöntemdir.
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