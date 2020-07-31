Hepatit A; karaciğerde meydana gelen iltihaplı ve bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs vücüda girdiği andan itibaren 2-3 haftalık bir kuluçka devresi yapar. Yaygın bir hastalık olan Hepetit A en çok ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Yaygın olması da buna etkendir. Hepatit A oral yolla, fekal yolla, cinsel temas, yıkanmamış sağlıksız gıdalardan bulaşır.

Hepatit A belirtileri

Ateş hali ve titreme

İştahın azalması

Bulantı hali

Yorgunluk hissi ve halsizlik

Tende ve gözlerde sarı renk

Dışkı renginde açılma

İdrarda koyu renk

Karın ağrısı

Hepatit A da belirtiler herkeste görülmeyebilir. 3-6 ayda iyileşme olabilir. Ancak yüksek semptomlar taşıyanlarda iyileşme süreci bir yıla kadar uzama ihtimali bulunmaktadır.

Hepatit A dan korunmak için, yıkamadan gıda tüketmemek, sağlıksız su tüketmemek, kabuklu deniz ürünleri yememek ve açıkta satılan yiyeceklerden tüketmemek gereklidir.

Hepatit A Tedavisi

Hepatit A hastalığında belli spesifik bir tedavi şekli yoktur. Hastanın diyet yapması hafif ve yağsız gıdalar yenmesi sağlanmalıdır. Belli ilacı yoktur ancak B ve C vitaminleri destekleyici takviye ilaçlar verilebilmektedir. Kusma, kaşıntı gibi belirtiler olması halinde serum ve sıvı takviyesi sağlanmaktadır.

Hepatit A için tek korunma yöntemi aşıdır. Bu nedenle aşı ile korunma sağlamak ve bu hastalığın evrelerini yaşamamak için gerekli olan tek yöntemdir.