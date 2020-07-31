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Hepatit A hastalığı nedir, bulaşıcı mıdır? Hepatit A belirtileri ve tedavisi

Bir karaciğer hastalığı olan Hepatit A'da, virüs vücuda girdiği andan itibaren 2-3 haftalık bir kuluçka devresi yapar. Oral yolla, fekal yolla, cinsel temas yoluyla ve yıkanmamış sağlıksız gıdalardan bulaşan Hepatit A, ölümcül bir hastalıktır. Peki Hepatit A hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Hepatit A hastalığı

Hepatit A; karaciğerde meydana gelen iltihaplı ve bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs vücüda girdiği andan itibaren 2-3 haftalık bir kuluçka devresi yapar. Yaygın bir hastalık olan Hepetit A en çok ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Yaygın olması da buna etkendir. Hepatit A oral yolla, fekal yolla, cinsel temas, yıkanmamış sağlıksız gıdalardan bulaşır.

Hepatit A belirtileri

  • Ateş hali ve titreme
  • İştahın azalması
  • Bulantı hali
  • Yorgunluk hissi ve halsizlik
  • Tende ve gözlerde sarı renk
  • Dışkı renginde açılma
  • İdrarda koyu renk
  • Karın ağrısı

Hepatit A da belirtiler herkeste görülmeyebilir. 3-6 ayda iyileşme olabilir. Ancak yüksek semptomlar taşıyanlarda iyileşme süreci bir yıla kadar uzama ihtimali bulunmaktadır.

Hepatit A dan korunmak için, yıkamadan gıda tüketmemek, sağlıksız su tüketmemek, kabuklu deniz ürünleri yememek ve açıkta satılan yiyeceklerden tüketmemek gereklidir.

Hepatit A Tedavisi

Hepatit A hastalığında belli spesifik bir tedavi şekli yoktur. Hastanın diyet yapması hafif ve yağsız gıdalar yenmesi sağlanmalıdır. Belli ilacı yoktur ancak B ve C vitaminleri destekleyici takviye ilaçlar verilebilmektedir. Kusma, kaşıntı gibi belirtiler olması halinde serum ve sıvı takviyesi sağlanmaktadır.

Hepatit A için tek korunma yöntemi aşıdır. Bu nedenle aşı ile korunma sağlamak ve bu hastalığın evrelerini yaşamamak için gerekli olan tek yöntemdir.

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