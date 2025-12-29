Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.227,23 %-0,59
        DOLAR 42,9349 %0,20
        EURO 50,5507 %0,12
        GRAM ALTIN 6.149,69 %-1,61
        FAİZ 37,26 %-0,67
        GÜMÜŞ GRAM 103,68 %-4,20
        BITCOIN 87.207,00 %-0,36
        GBP/TRY 57,9275 %0,05
        EUR/USD 1,1767 %-0,04
        BRENT 62,04 %2,31
        ÇEYREK ALTIN 10.054,74 %-1,61
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hepsiburada bayrak değişimine hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hepsiburada bayrak değişimine hazırlanıyor

        Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'in 1 Temmuz 2026 itibarıyla görevini devredeceği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hepsiburada bayrak değişimine hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hepsiburada, şirket ve CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin arasında planlı bir liderlik geçişi başlatma kararı alındığını duyurdu. Geçişin 1 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

        Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirket ve CEO, bu aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, liderlik geçişinin önümüzdeki dönemde başlatılması konusunda görüş birliğine vardı.

        "FİNANSAL DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRDİ"

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, “Nilhan ile yakın bir şekilde çalıştım ve Hepsiburada’ya katkıları için kendisine teşekkür etmek isterim. Görev süresi boyunca şirket finansal disiplinini güçlendirdi ve uzun vadeli stratejisini hayata geçirme kabiliyetini pekiştirdi. Bu geçişi, süreklilik ve operasyonların kesintisiz devamına odaklanarak birlikte planladık. Ayrıca şunu da önemle belirtmek isterim; Hepsiburada’nın bir sonraki liderlik döneminin şirket içinden yetişen liderlerle inşa edilmesine karar verdik” dedi.

        "YARATTIĞIMIZ DEĞERLE GURUR DUYUYORUM"

        Nilhan Onal Gökçetekin ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hepsiburada’da ekip olarak inşa ettiklerimizden ve yarattığımız değerle büyük gurur duyuyorum. Şirketimiz bugün güçlü bir iş modeliyle desteklenen sağlam bir finansal yapıya sahip. Devir teslimin sorunsuz ve sorumlu bir şekilde tamamlanması ve Hepsiburada’nın uzun vadeli başarısını desteklemek için şirket ve liderlik ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğim. Geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir profesyonel yolculuğa adım atacağım.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yangında ölen 2 kardeşe acı veda: Aynı tabutla getirilip aynı kabire defnedildiler

        Mersin'in Silifke ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Poyraz Efe (1) ve Ayaz Emre (7) kardeşler, aynı tabutta getirilip gözyaşları arasında aynı kabirde toprağa verildi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları