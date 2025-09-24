Hepsiburada'dan girişimci kadınlara destek

Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programının sekizinci yılında, KAGİDER iş birliğiyle “Yol Arkadaşın Burada” eğitim ve mentörlük programını başlatıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre girişimci kadınları, günümüzde e-ticarette başarılı olmak için gerekli olan yetkinliklerle donatmayı planlayan program, eğitim ve mentorluk olanaklarıyla girişimci kadınların e-ticarette daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde var olmalarını ve markalaşmalarını hedefliyor.

23 EĞİTİM MODÜLÜ

30 Eylül–11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 23 eğitim modülüyle 1.000 girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor. Programda marka iletişimi, influencer pazarlama, yapay zeka uygulamaları, finansal okuryazarlık ve ürün fotoğrafçılığı gibi başlıklar yer alıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 25 girişimci kadın ise, KAGİDER’den birebir mentörlük desteği alacak ve ayrıca yatırımcı önüne çıkmaya yönelik özel bir eğitim programına dahil olacak.

"AMACIMIZ DÜNYA ÇAPINDA KADIN MARKALARI ÇIKARMAK"

“Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızın 8. yılında, girişimci kadınların değişen ihtiyaçlarına yanıt veren ‘Yol Arkadaşın Burada’ eğitim serisini başlatıyoruz.” diyen Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız bu tür programlarla ülke ve dünya çapında kadın markaları çıkarmak. Günümüz dünyasında e-ticarete atılmak ve işlerini büyütmek isteyen bir girişimci kadının ihtiyaç duyabileceği her türlü donanımı bu eğitime sığdırdık. Kadınlar; LinkedIn’de kişisel marka yönetiminden yapay zeka ile tasarım geliştirmeye, marka tescilinden influencer pazarlamaya, ürün fotoğrafçılığından finansal okuryazarlığa kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazanacak. %80’i kadın olan eğitmenlerimizin katkısıyla, çoğunluğu online yürütülecek 360 derece bir model sunuyoruz. Eğitimleri tamamlayan girişimcilerimiz için ayrıca bir mentor-menti ağı kuruyoruz. Program ortağımız KAGİDER tarafından sağlanacak olan bu imkan sayesinde girişimci kadınlar, deneyim kazanmış kadın liderlerden birebir mentörlük desteği alacak ve yatırımcı önüne çıkmaya hazırlanmak üzere ayrı bir eğitim programına tabi tutulacak. Bu programın ülkemizde kadın ekonomisinin desteklenmesine önemli katkı sağlayacağını umuyoruz.” "EKOSİSTEMİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ" Hepsiburada ile hayata geçirdikleri ‘Yol Arkadaşın Burada’ programının, kadınların bilgiye, mentörlüğe ve pazara erişimini kolaylaştırarak onları daha görünür ve etkili kıldığından bahseden KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu şunları söyledi: