E-ticaret platformu Hepsiburada, yurtdışında “Black Friday” olarak adlandırılan ve Türkiye’de ise “Efsane Cuma” adını verdiği alışveriş çılgınlığı gününde, tek günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin bugüne özel kampanyalarının duyurulduğu toplantıda verilen bilgiye göre Hepsiburada, 22 Kasım Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak olan Efsane Cuma kapsamında 2 milyon metrekarelik parselli arsa da satacak.

15 bin iş ortağıyla birlikte hazırlandıkları Efsane Cuma alışverişlerinin yüzde 60’ının Anadolu’dan yapılması beklediklerini ifade eden Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, “Platformumuzun aylık ortalama ziyaret sayısı 85 milyon civarında. Efsane Cuma’da ise 20 milyon ziyaret bekliyoruz” dedi.

Hazırladıkları kampanyaların yanısıra trafik artışına bağlı olarak yaşanabilecek teknik sıkıntılara karşı da hazırlıklarını yaptıklarını belirten Öztürkler, “300'e yakın IT çalışanımız gerekli önlemleri alıyor” dedi.

‘TELEFONDA 2 BİN TL’LİK İNDİRİMLER SUNACAĞIZ’

“Efsane Cuma” hakkında bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Geçen sene bu günde 12 milyon ziyaret alıp, 252 milyon TL ciro yapmıştık. Dakikada 1200 sipariş verilmişti” diye konuştu. Bu sene de hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Erturan, “Bu seneki Efsane Cuma’da daire ve prefabrik ev satışımız da olacak, 2 milyon metrekarelik parselli bir arsanın satışını da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Mutlu Erturan, şunları söyledi: “İş ortaklarımızla birlikte 550 milyon adet ürünü Efsane Cuma için hazırladık. İndirimler, 22 Kasım perşembe günü saat 20:00’de başlayıp, 24 Kasım saat 12:00’de sona erecek. 32 kategorimiz var. Her kategoride indirim ve kampanyalar olacak. Özellikle akıllı telefon indirimleri için çok iyi hazırlandık. Cep telefonunda 2 bin TL'ye bilgisayarlarda 3 bin TL indirimler sunacağız.”

YARISINDAN FAZLASI MOBİLDEN GELİYOR

Toplantıda verilen bilgiye göre Geçen senekei Efsane Cuma’da Hepsiburada’da yapılan alışveriş sepeti ortalaması 500 TL olarak gerçekleşti. En çok alışveriş yapılan saat 24:00 oldu. Bir günde 2 milyon sipariş verildi. Alışverişlerin yüzde 54’ü mobilden, yüzde 46’sı web’ten yapıldı.

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