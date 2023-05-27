2. SORUNUN CEVABI

5 makinenin 5 parça işi yapması 5 dakika sürerse 1 makinenin 1 parça işi yapması da 5 dakkika sürer. Yani her makine 1 parça için 5 dakikaya ihtiyaç duyar. Buna göre 100 makine 100 parçayı yine 5 dakikada yapacaktır.

3. SORUNUN CEVABI

Yaprak her gün 2 katına çıkar. Yani 24. gün yanıtını veren çok kişi bu noktada maalesef yanılıyor. Eğer yaprak 48 günde tüm gölü kaplıyorsa 47. günde yarı yarıya daha küçük olacaktır. Yani sorunun cevabı 47'dir.