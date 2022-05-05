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Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, sonunda geldi çattı! Biz de bu sene 8 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü için hediye seçeneklerini bir araya getirdik. İşte sizi "Anneler Günü'nde ne alsam?" sorusundan kurtaracak hediye seçenekleri

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    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelen, Anneler Günü, bu yıl 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Hakları hiçbir zaman ödenmeyecek anneler için çocukları en büyük hediyedir. Güzel sözler söylemek, sarılıp öpmek anneleri mutlu etmeye yeter tabii ki. Ancak bu özel günde onları dünyanın en mutlusu yapacak pek çok hediye seçeneği de mevcut. Eğer annenize hediye almadıysanız doğru yerdesiniz. İşte Anneler Günü için hediye önerileri...
  • 02
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Taze Çiçek pink bubbles pembe güller, 155 TL

     
  • 03
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Godiva çikolata kutusu, 224 TL

     
  • 04
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Sosyopix anneye hediye kutusu, 190 TL

     
  • 05
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Lancome Monsieur Big maskara seti, 369 TL

     
  • 06
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Yves Rocher Comme une Evidence Intense EDP 50 ml parfüm 399 TL

     

     
  • 07
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Body Shop Mini Strawberry hediye seti, 132 TL
  • 08
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Penti pijama takımı 198 TL

     
  • 09
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Mavi yarı fermuarlı mavi sweatshirt, 330 TL

     
  • 10
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    LCW gömlek elbise, 200 TL

     
  • 11
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Koton beli lastikli pantolon, 120 TL

     
  • 12
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Adidas spor ayakkabı, 879 TL
  • 13
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Elle vizyon deri spor ayakkabı, 660 TL

     
  • 14
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Nine West omuz çantası, 322 TL

     
  • 15
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Philips HD9270/66 Spectre Airfryer XL sıcak hava fritözü, 4.199 TL (Teknosa)

     
  • 16
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Karaca Hatır Hüps sütlü Türk kahve makinesi, 600 TL

     
  • 17
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Grundig Glamstyler HS 5630 saç düzleştirici, 259 TL (Teknosa)

     
  • 18
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Samsung Galaxy A52 128 GB akıllı telefon, 6399, (Media Markt)

     
  • 19
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Nautica Home çift kişilik müslin yatak örtüsü seti, 400 TL (Karaca)

     
  • 20
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Porland Green Days 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 920 TL 

     
  • 21
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Altınbaş baget kolye, 1.902 TL

     
  • 22
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Reis burgu bileklik, 1.975 TL

     
  • 23
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Vogue 0VO5270S güneş gözlüğü, 1.107 TL (Boyner)

     
  • 24
    Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri! 8 Mayıs Pazar Anneler Günü hediye önerileri

    Daniel Wellington Petite Dover saat, 1.599 TL

     

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