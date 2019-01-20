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Sivas'ta hayvan sevgisiyle bilinen Prof. Dr. Nurten Tezer, 20 yıldır her gün lokanta ve firmalardan topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Prof. Dr. Nurten Tezer, kentteki sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Kentte hayvan haklarını savunmasıyla tanınan Tezer, 20 yıldır belirlediği 16 noktada bulunan sokak hayvanlarına yiyecek bırakıyor.
16 NOKTAYA GİDİYOR, KORNAYA BASIYOR
AA'da yer alan habere göre hiç yorulmadan, kar, yağmur demeden yıllardır gününün önemli bir bölümünü bu işe ayıran Prof. Dr. Tezer, firmalara ve lokantalara giderek "Hayvanlar için yiyecek var mı?" diye soruyor. Aracının bagajında taşıdığı kaplara yemekleri dolduran Tezer, yiyecek yetmediği zamanlar da kuru mama satın alıyor. Aracına binerek tek tek belirlediği 16 noktaya yiyecekleri götüren Nurten Tezer, sokak hayvanlarına geldiğini de kornayla duyuruyor.
30 KEDİ, 70 KÖPEĞİ BESLİYOR
Korna sesini duyan hayvanlar ise Tezer'in başına toplanıyor. Hayvanların hepsiyle tek tek ilgilenen ve onları seven Prof. Dr. Tezer, hasta olanların ilaçlarını veriyor, iğnelerini yapıyor, gerektiğinde hayvan barınağına veya veterinere götürüyor.
Soğuk kış günlerini atlatmaları için onlara barınaklar da yapan Tezer, 30'ya yakın kedi ve 70 civarında köpeği besliyor.
Nurten Tezer, hayvanları çok sevdiğini ve bu işe ilk olarak evinin önüne gelen hasta hayvanlara bakarak başladığını söyledi.
"İNSANLAR GÖRMEZDEN GELİYOR"
Daha sonra sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladığını anlatan Tezer, "Hayvanlar da bir canlı, onlar da bizim gibi hastalanıyor, besine ihtiyaç duyuyor. İnsanlar bunu görmezden geliyor. Ben de elimden geldiği kadar sokaktaki hayvanları, hasta olanları kontrol etmeye ve beslenmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.
"ÇÖP BİLE KARIŞTIRDIĞIM OLUYOR"
Prof. Dr. Tezer, günlük belirli bir zamanı sokak hayvanları için ayırdığını anlatarak, "İşten çıktıktan sonra hemen eve gidiyorum, kıyafetlerimi değişiyorum. Sonra yemek toplamaya başlıyorum, çöp bile karıştırdığım oluyor. Çünkü günlük 70 kilogram yemek toplamam gerekiyor. Yetmediği zaman da kuru mama takviye ediyorum. Saat 17.00'den sonra çıkıyorum, yemek toplamam bazen 2 saati buluyor, topladıktan sonra dağıtıma çıkıyorum. Bazen 22.30'da eve dönebiliyorum. Günlük en az 5 saatim böyle geçiyor" diye konuştu.
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