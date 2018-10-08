İngiliz gazeteci Stacey Dooley, BBC için hazırladığı 'Modanın Kirli Sırları' isimli belgeselde sosyal medyanın popülerleşmesiyle giyim talebinin daha da arttığını belirtti.

Kıyafet satın alma isteğinin aslında dünyayı nasıl kirlettiğini gözler önüne seren İngiliz gazeteci bir adet kot pantolon için 15 bin 500 litre temiz su harcandığına dikkat çekti. Ucuz kot pantolon üretimi de Aral Gölü'nü kuruttu.

Dünyanın Asya'da bulunan 4'üncü büyük gölü olan Aral, artık yok. Suları 40 yıl içinde hızla çekilen göl, bugün kurak bir araziden farksız. Bu tablonun mimarı ise Orta Asya'daki bilinçsiz pamuk üretimi.

Dooley'e göre 1980'lerde dünyanın en büyük pamuk üreticisi konumuna gelen Özbekistan, bu rekoru Aral Gölü'ne borçluydu. Elde edilen pamuklar, jean kumaşı üretiminde kullanılıyordu.

Ancak su kaynakları tarlalara yönlendirilirken üretim sırasında boya ve diğer işlemler için kullanılan su da nehir ve yeraltı sularının kirlenmesine neden oldu.

Göl pamuk üretilmeye başlandıktan sonra sonra küçülmeye başladı.

Aynı zamanda koca bir ekosistem de göl ile birlikte yok oldu.

Bitki örtüsünün kaybolması ile ısı da dengesizleşti. Kışlar eksi 30'u, yazlar 45 dereceyi görmeye başladı.

Pamuk fabrikalarından sızan atıklar çevrenin yanında insanları da etkiledi. Belgeselde kanser, yüksek tansiyon ve felç oranlarının da arttığı ifade edildi.

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