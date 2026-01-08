Habertürk
Habertürk
        Her yaşta güçlü hafıza mümkün: Unutkanlığa karşı etkili yöntemler

        Her yaşta güçlü hafıza mümkün: Unutkanlığa karşı etkili yöntemler

        Unutkanlık her yaşta görülebilen bir sorun olsa da, beyin sağlığını destekleyen yöntemlerle zihinsel performansı artırmak mümkün. İşte hafızanızı güçlendirecek etkili ve uygulanabilir öneriler…

        Giriş: 08.01.2026 - 07:34 Güncelleme: 08.01.2026 - 07:34
        Unutkanlığa karşı güçlü önlemler
        Beyin sağlığını korumak ve unutkanlığı azaltmak için yaşam tarzında yapılacak küçük değişiklikler büyük fark yaratıyor. Hafızayı destekleyen etkili yöntemler, her yaş grubu için önem taşıyor.

        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Soğukta spor yapmanın faydaları
        Soğukta spor yapmanın faydaları

        UNUTKANLIK (AMNEZİ) NEDİR?

        Unutkanlık, kişinin geçmişte öğrendiği bilgileri ya da yaşadığı deneyimleri hatırlamakta zorlanması olarak tanımlanabilir. Hafıza kaybı şeklinde ortaya çıkan bu durum, özellikle yaş ilerledikçe günlük yaşamı ve iş hayatını olumsuz etkileyebilir. Unutkanlığın şiddeti kişiden kişiye değişir ve basit bir dalgınlıktan ciddi hastalıklara kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilir.

        UNUTKANLIĞA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

        YAŞLANMA

        İlerleyen yaşla birlikte beyin fonksiyonlarında yavaşlama görülebilir. Beyin hacminde azalma, dikkatin daha çabuk dağılması ve bilgileri hatırlama süresinin uzaması bu duruma örnek verilebilir. Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkileri her bireyde aynı şekilde ortaya çıkmayabilir.

        STRES VE ANKSİYETE

        Uzun süreli ve yoğun stres, vücutta kortizol hormonunun artmasına neden olur. Bu durum öğrenme ve hafızadan sorumlu olan hipokampus bölgesini olumsuz etkileyerek bilgi edinme ve hatırlama süreçlerini zorlaştırabilir.

        UYKU PROBLEMLERİ

        Yetersiz veya bölünmüş uyku, gün içinde öğrenilen bilgilerin kalıcı hafızaya aktarılmasını engelleyebilir. Bu da öğrenme performansını düşürerek unutkanlık riskini artırır.

        BESLENME ALIŞKANLIKLARI

        Sağlıklı ve dengeli beslenme, beyin sağlığı açısından büyük önem taşır. Aşırı şeker tüketimi, yeterince su içmemek ve omega-3 yağ asitlerinin eksikliği hafıza sorunlarına yol açabilir.

        SAĞLIK SORUNLARI

        Kafa travmaları, nörolojik hastalıklar, tiroit bozuklukları, vitamin-mineral eksiklikleri ve bazı enfeksiyonlar unutkanlığa neden olabilir.

        İLAÇLAR

        Bazı ilaçlar bilişsel fonksiyonları etkileyerek geçici ya da kalıcı hafıza problemlerine yol açabilir. Bu nedenle ilaç kullanımı mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.

        UNUTKANLIK VE DEMANS ARASINDAKİ FARK

        Unutkanlık, normal yaşlanma sürecinin bir parçası olabileceği gibi demans (bunama) gibi ciddi hastalıkların da belirtisi olabilir. Demans genellikle 45 yaşından önce görülmez, 60 yaş sonrasında ise görülme sıklığı artar. İlerleyici unutkanlık fark edildiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

        HAFIZAYI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

        Unutkanlığın azaltılması ve hafızanın güçlendirilmesi için günlük yaşamda uygulanabilecek bazı alışkanlıklar büyük önem taşır. Bu öneriler hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın korunmasına katkı sağlar.

        DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ YAPTIRIN

        Hafızayı etkileyebilecek tiroit hastalıkları, vitamin ve mineral eksiklikleri ya da kronik rahatsızlıklar unutkanlığa yol açabilir. Bu nedenle düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek ve gerekli tetkikleri yaptırmak önemlidir. Doktora danışmadan ilaçların dozunu değiştirmemek gerekir.

        FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ARTIRIN

        Egzersiz yapmak beyne giden kan akışını ve oksijen miktarını artırır. Yürüyüş, bisiklet sürme veya hafif koşular beyin sağlığını desteklerken stresi azaltır. Düzenli fiziksel aktivite, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

        SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN

        Beyin sağlığı için doğru beslenme büyük önem taşır. Sebze, meyve, balık, tam tahıllar ve zeytinyağı ağırlıklı beslenmek hafızayı destekler. Akdeniz diyeti, hem kalp hem de beyin sağlığı için önerilen beslenme modellerinden biridir.

        ZİHİNSEL AKTİVİTELERLE BEYNİ CANLI TUTUN

        Bulmaca çözmek, sudoku oynamak, yapboz yapmak gibi aktiviteler dikkat ve konsantrasyonu artırır. Bu tür zihinsel egzersizler yeni bilgilerin öğrenilmesini ve hatırlanmasını kolaylaştırır.

        OKUMA VE YENİ BİLGİLER ÖĞRENMEYİ İHMAL ETMEYİN

        Kitap okumak, yeni konular hakkında bilgi edinmek ve izlenen film ya da diziler üzerine yorum yapmak zihni aktif tutar. Öğrenilen bilgiler arasında bağlantı kurmak hafızayı güçlendirir.

        SOSYAL VE AKTİF BİR YAŞAM SÜRÜN

        Hobiler edinmek, yeni aktiviteler denemek ve sosyal ortamlarda bulunmak zihinsel canlılığı artırır. Sosyallik motivasyonu yükseltir ve depresyon eğilimini azaltarak hafıza üzerinde olumlu etki yaratır.

        STRESİ KONTROL ALTINA ALIN

        Aşırı stres, dikkat ve konsantrasyon bozukluğuna yol açarak hafızayı zayıflatır. Rahatlatıcı müzik dinlemek, doğa yürüyüşleri yapmak, nefes egzersizleri uygulamak ve sevilen aktivitelerle uğraşmak stresi azaltmaya yardımcı olur.

        GÜNLÜK PLAN VE NOTLAR KULLANIN

        Günlük yapılacaklar listesi hazırlamak unutmayı önler. Notlarınızı kolay görülebilecek yerlere asmak ya da telefon hatırlatıcıları kullanmak günlük yaşamı daha düzenli hale getirir ve zihinsel yükü azaltır.

        DÜZENLİ VE KALİTELİ UYKUYA ÖZEN GÖSTERİN

        Uyku, öğrenilen bilgilerin hafızaya yerleşmesi için gereklidir. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmaya çalışmak, kısa gündüz uykuları ile yorgunluğu azaltmak hafızayı olumlu yönde etkiler.

        SİGARA KULLANIMINDAN KAÇININ

        Sigara, beyne giden oksijen miktarını azaltarak hafıza ve dikkat üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Beyin ve kalp sağlığının korunması için sigarayı bırakmak önemlidir.

        UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

        BALIK

        Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, sardalya ve hamsi gibi balıklar hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

        Ispanak ve brokoli gibi sebzeler folik asit içerikleri sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler.

        ÇİLEK VE YABAN MERSİNİ

        Antioksidan ve C vitamini içeren bu meyveler hafıza üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

        AVOKADO

        Sağlıklı yağlar ve vitaminler içeren avokado beyin sağlığını destekler.

        KURUYEMİŞLER

        Ceviz ve badem gibi kuruyemişler omega-3 ve antioksidan açısından zengindir.

        TAM TAHILLAR

        Yulaf, kepekli buğday ve arpa gibi tam tahıllar B grubu vitaminleri sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler.

        ZEYTİNYAĞI

        Oleik asit içeriğiyle beyin sağlığına katkı sağlar.

        YEŞİL ÇAY

        İçerdiği bileşenler sayesinde zihinsel performansı destekleyebilir ve unutkanlık riskini azaltabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. (AA) 

