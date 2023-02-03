Son dakika: Her yerde kar var! Peki ya İstanbul'da? - Hava durumu haberleri

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Cumartesi akşamı Bursa-Adapazarı arasında kar yağışı bekleniyor. İstanbul bu sırada yağmur ve Anadolu yakası yükseklerinde karla karışık yağmur alabilir. Ege'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Güneydoğu genelinde cumartesi günü zayıf-orta kuvvette kar yağışları görülecek. Hakkari-Şırnak çevresinde ise kuvvetli kar yağışı, mevcut örtüyü kalınlaştırmayı sürdürecek. Pazar öğlen saatleri yaklaşırken Kırklareli-Kıyıköy arasında kar yağışı başlamış olabilir, İstanbul'da pazar akşamı ve gece şehrin kıyıdan uzak ilçelerinde kar örtüsü oluşmasını bekliyoruz. Pazar gecesi Arnavutköy-Çatalca arasında ulaşım aksayabilir.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Pazartesi günü ise yağışların daha kuvvetli olacağı, fakat yağış tipinin İstanbul'da yağmura döneceği bir gün olacak. Toplamda düşmesini beklediğimiz yağış su havzalarını iyileştirirken baraj su seviyelerini yukarı taşıyacak. Özellikle Terkos-Durugöl havzasının bu yağışlardan olumlu (3. havalimanı mevkiinin ise ulaşım açısından olumsuz) etkilenmesini bekleyebiliriz. Özetle İstanbul'da kar tatili, pazartesi yoğun kar yağışıyla tüm şehrine beyaza bürünmesini beklemiyoruz. Yağışlar sıcaklığın tam müsaade etmemesiyle, yeterince soğuk olmamasıyla yağmur ve karla karışık yağmura dönecek. İlçesel olarak değişen miktarda kar görebileceğiz fakat bu kuraklıkta, bu yoklukta düşen her damla suyun kıymetli olduğunu biliyoruz.

ANKARA'DA KAR DEVAM EDİYOR Ankara'da yağan kar aralıklarla sürecek, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri 4-5 gün daha aralıklarla kar yağışı alacak görünüyor. Karadeniz yaylaları ve köy yolları bölgenin batıdan doğuya her uzantısında kar altında beyazlayacak, bu yollarda ulaşım durabilir acil durumlar hariç aslında dağ ve köy yollarına çıkmamakta fayda var. Gelecek hafta pazartesi Anadolu'da pek çok merkezde okullar tatil edilebilir, okulların mevcut kapalı hali sürebilir. Ankara'dan doğu ve güneydoğu istikametinde her merkez yarım metre ve üzerinde kar biriktirmiş olacak (yükseklerde ise metre metre). İstanbul kar tahminini, yağışın ne kadarının kar olabileceğini sonraki güncellemelerle aktarmayı sürdürelim.