Milyonlarca kişi burayı fotoğraflıyor! Doğal labirent 0:00 / 0:00

İHA

Türkiye’nin en ünlü turizm bölgelerinden Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Kanalları, labirenti andıran görüntüsüyle büyülüyor.

İHA'nın haberine göre Dalyan Kanalları 3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı, caretta caretta türü kaplumbağaları ve mavi yengeçleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

GEÇEN YIL MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

Dalyan’ın karşısında bulunan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içerisindeki Çandır Teras olarak adlandırılan alan, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı pek çok fotoğraf meraklısının akınına uğradı.

Gidilen mevsime göre renk tonunun farklılaştığı sazlıkları ölümsüzleştirmek isteyen pek çok gezgin fotoğraf makineleriyle bölgeye geldi.

Çandır Teras’tan çekilen İztuzu Plajı ve Dalyan Kanalları'nın labirent görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

HAZİRAN AYINI BEKLİYOR

Pek çok nadir hayvan ve bitki türünü de barındıran Dalyan Kanalları, pandemi nedeniyle son yıllardaki en sakin mayıs ayını geçirdi. Kanallar ve bölge turizmcileri 1 Haziran’da başlayacağı söylenen turizm sezonunu bekliyor.