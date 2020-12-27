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Hercai dizisi Dilşah kimdir? Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında? İşte Aysun Metiner'in dizileri

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Hercai'ye dahil olan Aysun Metiner araştırılıyor. Tecrübeli oyuncu Miran'ın annesi rolüyle diziye dahil oldu. Hercai dizisi Dilşah kimdir? Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında? İşte Aysun Metiner'in dizileri

Hercai dizisi Dilşah kimdir? Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında? İşte Aysun Metiner'in dizileri

Şaşıfelek Çıkmazı, Arka Sokaklar, Asmalı Konak gibi yayınlandığı döneme damga vuran dizilerde rol alan Aysun Metiner, Hercai dizisinin kadrosuna dahil oldu. Miran'ın annesi Dilşah rolünü canlandıran Aysun Metiner merak ediliyor. Hercai dizisi Dilşah kimdir? Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında? İşte Aysun Metiner'in dizileri

AYSUN METİNER KİMDİR?

Aysun Metiner, 1972'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka, Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı.

AYSUN METİNER'İN DİZİLERİ

Bir Litre Gözyaşı - 2018-günümüz - Şebnem (TV Dizi)
Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma
Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV Dizi)
Para=Dolar - 2008
Arda Sokaklar - 2007 2006 - Nilgün (TV Dizi)
Şölen - 2007 - Zühre (TV Dizi)
Adak- 2006 - Zülal (TV Dizi)
Meyhanecinin Kızı - 2005 (TV Film)
Kısmet Değilmiş - 2005 - Gülfem (TV Dizi)
Gen - 2005 - Sara Hastası
2 Genç Kız - 2004


Tarçın Konuştu - 2004 (TV Dizi)
Son Yaprak - 2004 - Doktor Nil (TV Dizi)
Asmalı Konak Hayat - 2003 - Lale Karadağ
Asmalı Konak - 2002 - Lale Karadağ (TV Dizi)
Benimle Evlenir Misin - 2001 - Suzan Şenoğlu (TV Dizi)
Yeni Hayat - 2001 - Handan (TV Dizi)
Nasıl Evde Kaldım - 2001 - Leyla (TV Dizi)
Bana Şans Dile - 2001 - Emel
Şaşıfelek Çıkmazı - 2000 - Ceyda (TV Dizi)
Bedel - 2000 - Aslı (TV Film)
Çatısız Kadınlar - 1999 - Teresa (TV Dizi)
Kurtlar Sofrası - 1999 - Gilda (TV Dizi)
Örümcek - 1998 - Sabahat (TV Dizi)
Sıdıka - 1997 - Ezgisu (TV Dizi)
Sevda Rüzgarları - 1997 (TV Dizi)
Sharpe's Mission- 1996 - Conchita (TV dizi)

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