Hercai son bölümü izlendi. ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Hercai'nin 38. bölümünde Reyyan ile Miran arasında yeni kararlar alınıyor. Miran intikam almaktan vazgeçiyor.

HERCAİ 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Hercai 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.



HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.