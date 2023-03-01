Alyansı dikkat çeken Ezildi, yaptığı paylaşım da şu ifadeleri kullandı: “Yüzüğümü çok soruyorsunuz. Yardım yayınında da görenler olmuş. Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım. Hayırlı kısmetlerim olsun.”